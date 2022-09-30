ВСУ обстреляли колонну машин при въезде в освобожденную часть Запорожья, есть жертвы

Украинские военные ударили по колонне машин с гражданскими, которые хотели выехать в освобожденную часть Запорожской области Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по колонне машин, которая направлялась в освобожденную часть Запорожской области. Об этом сообщил РИА Новости член главного совета администрации региона Владимир Рогов в пятницу, 30 сентября 2022 года.

По его словам, в автомобилях находилось гражданское население. Среди людей есть жертвы и пострадавшие, уточнил чиновник.

"Украинские боевики осуществили очередной террористический акт, - уточнил Рогов. - Видя, как массово население едет в освобожденную часть Запорожской области, они ударили по колонне с десятками гражданских автомобилей, стоящими в очереди в районе рынка на Ореховской трассе на выезд из подконтрольной им части региона".

Член главного совета запорожской администрации добавил, что расценивает обстрел мирных граждан со стороны Киева как провокацию против России и месть людям, которые устраивали митинг с призывом открыть им въезд в освобожденную часть Запорожья.

Как ранее писал сайт KP.RU, примерно 30 человек погибли при украинском обстреле колонны с беженцами в Харьковской области. Об этом заявил глава представительства Луганской Народной Республики (ЛНР) в Москве Родион Мирошник, добавив, что экстренные службы не могут вывезти тела из-за продолжающихся ударов со стороны ВСУ.

Напомним, глава Запорожской области Евгений Балицикий заявил, что регион по результатам референдума де-факто вышел из состава Украины и ждет решения РФ о вхождении в ее состав.