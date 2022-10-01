Пилот загоревшегося на аэродроме Бельбек самолета эвакуировался

Пилот загоревшегося на аэродроме самолета успел эвакуироваться. Фото: кадр из видео.

Пилот самолета, который выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы на аэродроме Белбек в Севастополе, эвакуировался. Возгорание было оперативно потушено спасательными службами. Об этом оперативно сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«Пилот успел эвакуироваться. Пожар оперативно потушен, аэродром не пострадал», - написал Развожаев в Telegram.

По информации губернатора, в самолете произошел частичный подрыв боекомплекта.

Напомним, самолет выкатился за пределы полосы на аэродроме в Севастополе и загорелся в субботу, 1 октября. Нештатная ситуация на аэродроме попала на видео, оно доступно здесь на KP.RU.

Ранее сообщалось, что в Рязани упал самолет Ил-76, погибли пять человек.

В мае 2022 года в китайском аэропорту загорелся самолет с людьми, в момент ЧП на борту воздушного судна было 122 человека.