На фестивале «РИФ-Воронеж» ДОМ.РФ провел ярмарку вакансий

Фото: vk.com/rifvrn_ru

Центр развития карьеры и бренда работодателя ДОМ.РФ в рамках образовательного фестиваля интернет-технологий «РИФ-Воронеж 2022» провел ярмарку вакансий. Специалисты также презентовали участникам мероприятия образовательные проекты Института развития и программы стажировок.

«РИФ» — это единственный в своём роде фестиваль интернет-технологий, где происходит общение и обмен мнениями между опытными профессионалами и молодыми специалистами, стоящими в начале своего карьерного пути, - сообщил директор по персоналу и операционной эффективности ДОМ.РФ Захар Малахов. - Отмечу, широкий круг обсуждаемых вопросов на мероприятии. ДОМ.РФ провел более 500 консультаций со студентами, которые в будущем будут рассматривать Институт развития как ступеньку для карьерного старта».

Эксперты ДОМ.РФ рассказали участникам мероприятия, как правильно оценивать свою востребованность после обучения и искать точки роста для дальнейшего профессионального развития, а также о передовых ИТ-технологиях, которые внедряет Институт развития.

В этом году посетителями «РИФ-Воронеж» стали более 2000 человек. Участники смогли пройти обучение по пяти тематическим блокам: «маркетинг и реклама», «HR», «разработка», «дизайн», «государство+IT». Перед собравшимися выступили представители ведущих ИT-компаний, SEO и рекламных агентств. Среди них: «ВКонтакте», «Яндекс», «Первый Бит», HeadHunter, Red collar, Surf, ITentika, Neoflex, Cinimex, Semantica и другие.

Эксперты обсудили с участниками внедрение электронного документооборота, безопасность государственных информационных систем, подготовку высококвалифицированных кадров. Также спикеры рассказали о современных возможностях привлечения клиентов в онлайн-пространстве, работе с социальными сетями и блогерами, облачных решениях, тестировании, финтехе.