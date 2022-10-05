Банк ДОМ.РФ максимально упрощает оформление ипотеки на покупку машиноместа

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Банк ДОМ.РФ упростил процесс покупки в ипотеку готовых машиномест. Клиенту теперь не нужно посещать МФЦ, все документы по ипотечной сделке подписываются в электронном виде — с помощью усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП). Напомним, это самый безопасный вид электронной подписи. Для ее создания используются средства криптографической защиты информации. Подпись гарантирует, что документ подписан определенным человеком в конкретное время, и после этого документ не менялся.

Теперь у населения появилась возможность подписывать всю необходимую документацию по сделке с помощью усиленной квалифицированной электронной подписи. Все документы направляются Банком в Росреестр в электронном формате.

«Одна из главных задач digital-команды Банка ДОМ.РФ — разработка и запуск цифровых сервисов, которые делают пользование нашими услугами более удобным и оперативным, — отметил директор подразделения Диджитал Банка ДОМ.РФ Олег Комлик. - Расширение возможностей сервиса электронной регистрации для покупки разных типов недвижимости - очередной шаг навстречу нашим клиентам. Около 40% проводимых сделок с машино-местами в банке регистрируются электронно через коммерческие платформы. Теперь мы планируем увеличить эту долю до 90%».

Получить займ на машиноместо в Банке ДОМ.РФ можно по ставке от 10%. Программа распространяется на строящиеся и готовые машиноместа, а также на рефинансирование взятых в других банках кредитов. Первоначальный взнос — от 10%. Максимальная сумма — 5 млн рублей для Москвы, 3,5 млн рублей для Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленобласти и 2 млн рублей в других регионах.

Банк ДОМ.РФ проводит электронные ипотечные сделки с апреля 2020 года во всех регионах своего присутствия. Подать заявку на ипотеку можно онлайн, более 50% решений принимается в течение минуты.