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Недвижимость6 октября 2022 10:00

ДОМ.РФ и ассоциация ФинТех запустили пилотный проект цифровой ипотеки с использованием открытых API

Планируется организовать безопасный обмен данными об ипотечном договоре и договоре страхования клиента
Павел ЧЕРНЫШОВ

Фото: Shutterstock

Корпорация ДОМ.РФ совместно с ассоциацией ФинТех в рамках развития цифровой ипотеки запустили пилотный проект, позволяющий использовать открытые API при взаимодействии банков и страховых компаний.

В рамках проекта будет налажен безопасный обмен данными об ипотечном договоре и договоре страхования клиента. На начальном этапе прорабатывается набор данных, которыми необходимо обмениваться банкам и страховщикам для взаимодействия.

«Наша цель – бесшовный ипотечный процесс, который в том числе станет возможным с появлением в России открытых данных, – сообщил директор подразделения «Диджитал» Банка ДОМ.РФ Олег Комлик. - В рамках «пилота» мы отработаем механизмы электронного взаимодействия в новом формате и посмотрим, насколько новые модели укладываются в существующее правовое поле, получим клиентский опыт. Реализация проекта ускорит процесс покупки жилья с помощью кредитных средств и упростит взаимодействие участников ипотечного рынка».

По итогам проекта будут разработаны спецификации, методические рекомендации для участников рынка и, если потребуется, предложения по изменению действующего законодательства и отраслевых нормативно-правовых актов.

«Одно из приоритетных направлений работы Ассоциации – Открытые API. Их внедрение открывает широкие возможности для трансформации финансового сектора. Так, Открытые API – ключевой элемент цифровизации взаимодействия участников процесса ипотеки, который необходим, в том числе, для создания бесшовного клиентского пути. В качестве одного из первых шагов на площадке АФТ прорабатывается механизм обмена данными между банками и страховыми компаниями в электронном виде», – резюмировал заместитель генерального директора Ассоциации ФинТех Дмитрий Ищенко.