Госдума пригласит двух замминистра обороны для обсуждения обеспечения военных формой и оружием

Госдуме проведет важное закрытое заседание с участием высокопоставленных чиновников министерства обороны РФ Фото: пресс-служба ГД

Комитет Госдумы по обороне обсудит 17 октября 2022 года на закрытых слушаниях с участием двух замминистра обороны России проблемы обеспечения мобилизованных формой и оружием,. Информацию об этом распространил член думского комитета ГД по обороне, депутат-единоросс Андрей Гурулев.

"Решение принято, это будет 17 числа [октября] в закрытом режиме", - рассказал парламентарий информагентству РИА Новости в ответ на вопрос о том, когда думский комитет по обороне будет обсуждать проблемы обеспечения мобилизованных россиян.

Гурулев также уточнил, что в настоящее время не планируется проводить никаких брифингов и пресс-конференций по итогам данного заседания, главная цель народных избранников - разобраться в ситуации и добиться ее скорейшего исправления.

Кто именно из заместителей главы Минобороны РФ Сергея Шойгу будет приглашен на заседание, пока не сообщается.

Ранее депутат Гурулев (и его коллеги - глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов и глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев) публично призвал генпрокурора РФ Игоря Краснова разобраться, куда делись деньги, направленные на обеспечение тыла армии РФ. По словам политика, проблемы с обеспечением тыла проявились в ходе проведения частичной мобилизации россиян в рамках специальной военной операции России на Украине.