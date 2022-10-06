Песков назвал отражением реальности слова Маска о том, что восток Украины "предпочитает Россию"

Дмитрий Песков одобрительно высказался о словах Илона Маска о "пророссийском Востоке Украины" Фото: REUTERS

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал пост американского бизнесмена Илона Маска о том, что на востоке Украины «предпочитают Россию», констатацией реальности.

"Это констатация реальности скорее. Это действительно реальное положение дел. На востоке Украины действительно испокон веков жило население, которое было русским населением. И, конечно, те люди, которые способны к вдумчивой обработке информации, которые способны к анализу, к констатации реальности, они приходят к такому выводу, и они это подтверждают. И таких людей немало", - сообщил представитель Кремля 6 октября 2022 года в ходе общения с журналистами.

Ранее Маск в своем аккаунте в сети микроблогов Twitter (заблокирована в РФ) сообщил, что жители восточных регионов Украины имеют пророссийские настроения. Бизнесмен призвал американские власти и мировое сообщество "учитывать волю народа", рассуждая об украинском конфликте.

"Восточные районы имеют русское большинство и предпочитают Россию", - заявляет Маск, который до этого публично предложил собственный план урегулирования ситуации на Украине (среди предложений миллиардера - официальное признание Киевом и Западом Крыма как части РФ, а также повторное проведение референдумов в ЛДНР, Херсоне и Запорожье).