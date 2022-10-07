Потери ушедших из России иностранных компаний достигли 240 млрд долларов

Продавец обмена валюты держит банкноты в долларах США в своем магазине в Бейруте. Фото: REUTERS

Ограничение деятельности иностранных компаний в России с конца февраля 2022 года принесли им потери до 240 млрд долларов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование Центра стратегических разработок (ЦСР) «Картина иностранного бизнеса: уйти нельзя остаться». Самые большие лишения наблюдаются у бизнеса из США - потери крупнейших организаций составили 102 млрд долларов, и Великобритании - 78 млрд долларов. На третьем месте идет Германия, убыток ее крупных компаний составил 51 млрд долларов.

«С конца февраля 2022 года они уже потеряли от $200 млрд до $240 млрд, из них от $70 млрд до $90 млрд приходится на бизнес, решивший покинуть Россию», - говорится в исследовании ЦРС.

К началу сентября 2022 года примерно 34% крупнейших иностранных компаний ограничили свою активность на рынке России, 15% передали подразделение российским собственникам и ушли, а 7% полностью покинули рынок, не перепродавая бизнес.

Среди иностранных организаций, покидавших Россию, активнее всего действовал бизнес из Финляндии. Из РФ ушло 80% организаций. На втором месте - бизнес из Дании, 73% организаций ушли окончательно, на третьем - британские предприниматели (35%).

Более гибкий подход ЦРС отмечает у компаний из Австрии, Японии, Швейцарии и Польши. “ Несмотря на жесткую риторику властей этой страны, большинство польских компаний сохраняют присутствие в России”, - отмечается в исследовании. Большинство организации этих стран в той или иной степени ведут деятельность на российском рынке.

“Больше половины из объявивших их, по версии авторов, руководствовались «субъективными» мотивами (например, попыткой хеджировать репутационные потери) и лишь порядка 40% — «объективными» обстоятельствами (например, запретом внешнеторговых операций, изменением валютного курса, логистическими сбоями, сложностями с осуществлением транзакций)”, - пишет РБК.

«Крупнейших» фирм — 600, ЦСР относит к ним иностранные компании с выручкой в России от 5,7 млрд руб. Около 44% этих компаний продолжают работать в штатном режиме, утверждается в докладе. Всего под наблюдением ЦСР находятся более 5 тыс. зарубежных компаний, работавших или работающих в России.

Тем не менее в России активно процветает параллельный импорт. С февраля 2022 года в РФ ввезено по параллельным каналам 1,3 млн тонн товара на сумму 9 млрд долларов. Это продукция компаний, которые покинули отечественный рынок, но по-прежнему пользуются спросом у российских потребителей.