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Экономика19 сентября 2022 15:38

По параллельному импорту в Россию завезли товара на 9 млрд долларов

Объем поставок составляет более 1,3 млн тонн по параллельному импорту
Владимир РОМАНЕНКО
Объем поставок составляет более 1,3 млн тонн по параллельному импорту

Объем поставок составляет более 1,3 млн тонн по параллельному импорту

Фото: Shutterstock

По параллельному рынку в Россию ввезли товара на 9 млрд долларов. Об этом сообщил глава Минэкономразвития России Максим Решетников, выступая на совместном заседании комитетов Госдумы по экономической политике и контролю. Он уточнил, что сумма эквивалентна более 1,3 млн тонн товаров.

"Хорошо сработал параллельный импорт. Ввезено более 1,3 млн тонн товаров на $9,3 млрд”, - сказал Решетников.

По его словам, большие объемы товаров позволили поддержать потребительский спрос россиян на рынке непродовольственных товаров, таких как бытовая техника и химия.

1 сентября Решетников объявил, что программа параллельного импорта будет продлена до конца года. Эта программа - одна из 37 антикризисных мер, предпринятых государством для поддержания экономики в стране.

Весной 2022 года российские власти объявили о легализации параллельного импорта. "Параллельный" ввоз товара, поставки которого прекратились в Россию, позволяет в полной мере удовлетворять потребности граждан. Речь идет исключительно об оригинальной продукции, импортируемой по альтернативным каналам.