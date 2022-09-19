Объем поставок составляет более 1,3 млн тонн по параллельному импорту Фото: Shutterstock

По параллельному рынку в Россию ввезли товара на 9 млрд долларов. Об этом сообщил глава Минэкономразвития России Максим Решетников, выступая на совместном заседании комитетов Госдумы по экономической политике и контролю. Он уточнил, что сумма эквивалентна более 1,3 млн тонн товаров.

"Хорошо сработал параллельный импорт. Ввезено более 1,3 млн тонн товаров на $9,3 млрд”, - сказал Решетников.

По его словам, большие объемы товаров позволили поддержать потребительский спрос россиян на рынке непродовольственных товаров, таких как бытовая техника и химия.

1 сентября Решетников объявил, что программа параллельного импорта будет продлена до конца года. Эта программа - одна из 37 антикризисных мер, предпринятых государством для поддержания экономики в стране.

Весной 2022 года российские власти объявили о легализации параллельного импорта. "Параллельный" ввоз товара, поставки которого прекратились в Россию, позволяет в полной мере удовлетворять потребности граждан. Речь идет исключительно об оригинальной продукции, импортируемой по альтернативным каналам.