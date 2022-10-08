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Происшествия8 октября 2022 5:13

Возгорание цистерны на Крымском мосту не повлияло на судоходство в Керченском проливе

Суда продолжают идти по своим маршрутам
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Автомобили сейчас не могут проехать по Крымскому мосту из-за пожара на цистерне с топливом

Автомобили сейчас не могут проехать по Крымскому мосту из-за пожара на цистерне с топливом

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Пожар на цистерне с топливом не оказал влияния на судоходство в Керченском проливе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота.

Журналистам сообщили, что судоходство не приостанавливалось, и суда продолжают идти по своим маршрутам.

"Судоходство в керченском проливе не приостанавливалось", - подчеркнули в ведомстве.

Как ранее писал сайт KP.RU, движение автомобильного и железнодорожного транспорта по Крымскому мосту приостановлено из-за возгорания цистерны с топливом в хвосте состава поезда.

Сам локомотив с частью вагонов отведен в Керчь. На месте происшествия работают экстренные службы. Они задействованы в ликвидации пожара и его последствий.

Для транспортных средств, которые не смогли въехать на мост организована стоянка. Там имеется питьевая вода и туалеты.

Советник главы Крыма Олег Крючков рассказал, что судоходные арки огнем не повреждены.