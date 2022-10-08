Возгорание цистерны на Крымском мосту не повлияло на судоходство в Керченском проливе

Автомобили сейчас не могут проехать по Крымскому мосту из-за пожара на цистерне с топливом
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Пожар на цистерне с топливом не оказал влияния на судоходство в Керченском проливе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота.
Журналистам сообщили, что судоходство не приостанавливалось, и суда продолжают идти по своим маршрутам.
"Судоходство в керченском проливе не приостанавливалось", - подчеркнули в ведомстве.
Как ранее писал сайт KP.RU, движение автомобильного и железнодорожного транспорта по Крымскому мосту приостановлено из-за возгорания цистерны с топливом в хвосте состава поезда.
Сам локомотив с частью вагонов отведен в Керчь. На месте происшествия работают экстренные службы. Они задействованы в ликвидации пожара и его последствий.
Для транспортных средств, которые не смогли въехать на мост организована стоянка. Там имеется питьевая вода и туалеты.
Советник главы Крыма Олег Крючков рассказал, что судоходные арки огнем не повреждены.