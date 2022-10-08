Возгорание цистерны на Крымском мосту не повлияло на судоходство в Керченском проливе

Автомобили сейчас не могут проехать по Крымскому мосту из-за пожара на цистерне с топливом Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Пожар на цистерне с топливом не оказал влияния на судоходство в Керченском проливе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота.

Журналистам сообщили, что судоходство не приостанавливалось, и суда продолжают идти по своим маршрутам.

"Судоходство в керченском проливе не приостанавливалось", - подчеркнули в ведомстве.

Как ранее писал сайт KP.RU, движение автомобильного и железнодорожного транспорта по Крымскому мосту приостановлено из-за возгорания цистерны с топливом в хвосте состава поезда.

Сам локомотив с частью вагонов отведен в Керчь. На месте происшествия работают экстренные службы. Они задействованы в ликвидации пожара и его последствий.

Для транспортных средств, которые не смогли въехать на мост организована стоянка. Там имеется питьевая вода и туалеты.

Советник главы Крыма Олег Крючков рассказал, что судоходные арки огнем не повреждены.