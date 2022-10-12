Генпрокурор рассказал о нарушениях при частичной мобилизации Фото: Минобороны РФ

Генпрокурор Игорь Краснов сообщил, что с первых дней частичной мобилизации прокуроры обнаружили различные нарушения и недостатки.

«На призывные пункты вызывались граждане, не подпадающие под обозначенные критерии», - приводит РИА Новости слова генпрокурора, который уточнил, что повестки «получили студенты очных отделений вузов, узкопрофильные врачи и специалисты, в том числе IT-сферы, мужчины преклонного возраста, инвалиды».

Краснов также сообщил, что в нескольких российских регионах были отмечены случаи незаконной мобилизации работников оборонно-промышленного комплекса. Кроме того, по его словам, работа прокуроров с каждым отдельным обращением россиян по частичной мобилизации не должна выходить за рамки трех суток.

Напомним, 21 сентября 2022 года президент России Владимир Путин подписал указ о проведении частичной мобилизации. В тот же день Минобороны РФ уточнило категории граждан, непопадающих под этот вид мобилизации. В списке указал сотрудников IT-сферы, а также телекоммуникаций и медиа.