Минобороны РФ уточнило категории граждан, которые не будут привлекаться к частичной мобилизации Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство обороны Российской Федерации уточнило категории граждан, которые не будут привлекаться к частичной мобилизации.

В заявлении российского военного ведомства отмечается, что «для обеспечения работы отдельных высокотехнологических отраслей, а также финансовой системы» страны приняли решение не привлекать к частичной мобилизации граждан с высшим образованием по некоторым специальностям и направлениям подготовки.

Среди названых, граждане в аккредитованных организациях, которые осуществляют деятельность в области информационных технологий и задействованных в разработке и «эксплуатации решений в области информационных технологий и обеспечения функционирования информационной инфраструктуры».

Под частичную мобилизацию не попадают работники российских операторов связи, а также «задействованных в обеспечении устойчивости, безопасности и целостности функционирования сооружений связи».

Кроме того, не будут привлекать работающих «в системообразующих организациях в сфере информации и связи, а также их взаимозависимых лицах, которые являются учредителем и (или) редакцией и (или) издателем зарегистрированного средства массовой информации и (или) вещателем телеканала».

Также в список входят работники организаций, связанных с национальной платежной системой и инфраструктурой финансового рынка.

Напомним, ранее Минобороны РФ разъяснило порядок проведения частичной мобилизации