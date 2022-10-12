Bloomberg: США хотят ввести полный запрет на поставки алюминия из России Фото: REUTERS

В администрации США рассматривают возможность введения полного запрета на поставку алюминия из России. Об этом сообщает агентство Bloomberg, заявляя, что это ответная мера Белого дома на действия России на Украине.

“Белый дом рассматривает три варианта: полный запрет, повышение тарифов до уровня, настолько карательного, что это приведет к запрету, или введению санкций в отношении компании, которая производит металл для страны, United Co. Rusal International PJC”, - пишет издание со ссылкой на источник.

В агентстве отметили, что такой шаг будет иметь далеко идущие последствия для глобального рынка алюминия, потенциально вынуждая потребителей в США и других странах спешить с поиском замены металла.

Параллельно с этим фиксируется активная динамика на бирже. Показатели корпораций, связанных с обработкой алюминия, резко возросли. Так, например, на Лондонской бирже металлов алюминий вырос на 7,3%, а акции американского производителя Alcoa Corp. подскочили на 8,6%.

Россия является вторым в мире после Китая производителем алюминия, который имеет решающее значение для большинства отраслей тяжелой промышленности, пишут в агентстве. Только в США российские поставки традиционно составляют около 10% от общего объема импорта алюминия, при этом данные показывают, что в августе Россия была третьим по величине экспортером в США.

Запрет рассматривается в ответ на массированные удары России по Киеву и другим украинским городам на этой неделе, в результате которых была повреждена ключевая энергетическая инфраструктура.

Напомним, президент РФ Владимир Путин заявил о массированных атаках по объектам военного управления, энергетики и связи Украины. Российский лидер отметил, что в случае, если продолжатся агрессивные действия в адрес России, последует ответ, соразмерный по своим масштабам уровню угрозы. Поручение об атаке 10 октября 2022 года было ответной мерой Москвы на диверсию со стороны Киева на Крымском мосту.