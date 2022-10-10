Путин сообщил про массированный удар по объектам энергетики, военного управления и связи Украины Фото: REUTERS

Президент РФ Владимир Путин заявил о массированных атаках по объектам военного управления, энергетики и связи Украины. Российский лидер отметил, что в случае, если продолжатся агрессивные действия в адрес России, последует ответ, соразмерный по своим масштабам уровню угрозы. Об этом он сообщил во время совещания Совета безопасности РФ 10 октября.

“Сегодня утром нанесен массированный удар по объектам энергетики, военного управления и связи Украины. В случае продолжения - ответы будут жесткими и по своим масштабам будут соответствовать уровню угроз”, - сказал президент.

Как сообщил Владимир Путин, удар был совершен по предложению министерства обороны и по плану Генерального штаба России.

Он напомнил, что представителей РФ не допускают к расследованию взрывов газопроводов на дне Балтийского моря. По его словам, бенефициар предельно понятен, поэтому “оставлять без ответа невозможно”.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что в результате взрывов в Киеве и нескольких регионах Западной Украины повреждены 11 важных объектов инфраструктуры страны.

Также выступая на Совбезе РФ Владимир Путин сообщил, что заказчиком теракта на Крымском мосту являются украинские спецслужбы. По его словам, атака была направлена на подрыв критически важной инфраструктуры.