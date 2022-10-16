Володин заявил, что в Госдуме приоритетно рассмотрят обращения о проблемах с мобилизацией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Приемная Государственной думы РФ будет в приоритетном порядке рассматривать заявления о проблемах с частичной мобилизацией. Об этом в воскресенье, 16 октября, сообщил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

«Частичная мобилизация должна завершиться в течение двух недель. Если вы столкнулись с нарушениями, обращайтесь. Приемная Государственной думы будет в приоритетном порядке рассматривать обращения и реагировать на них», - написал парламентарий в своем Telegram-канале.

Володин также рекомендовал сообщать о нарушениях при проведении частичной мобилизации в комментариях к его посту в Telegram-канале. «Можете писать в комментариях. Сообщения изучаются. Мимо проблем никто проходить не будет», - отметил он.

Как отметил парламентарий, необходимо, чтобы прохождение частичной мобилизации было строго «в соответствии с федеральными законами, указами президента РФ, нормативными актами». Он также призвал «сделать все, чтобы частичная мобилизация решила поставленные задачи и достигла своих целей».

Напомним, ранее генпрокурор Игорь Краснов заявил, что прокуроры выявляли нарушения с первых дней частичной мобилизации, указав также, что работа прокуроров с каждым отдельным обращением по мобилизации не должна выходить за рамки трех суток.