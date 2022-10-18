Опубликованы первые фото повреждений "Северного потока" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Первые фото поврежденного участка газопровода «Северный поток» опубликовала шведская газета Expressen, которая получила исключительное разрешение властей на съемку.

На видео, которое было снято подводным беспилотником, можно увидеть значительные повреждения газопровода. Кроме того видно, что на некоторых частях газопровода есть трещины, торчащие острые края, а на других - металл значительно деформирован.

Опубликованы первые фото повреждений "Северного потока" Фото: Кадр видео

По данным издания, масштаб ущерба говорят о том, насколько мощным был взрыв, который газопровод. «Для того, чтобы повредить такой толстый металл, требуется очень большое усилие, как мы видим», - заявил оператор дрона Тронд Ларсен.

Напомним, в ночь на 26 сентября этого года произошла утечка на одной из ниток магистрали «Северный поток 2». Утечки также зафиксированы из обеих ниток первого «Северного потока» северо-восточнее Борнхольма.