Утечки газа в обеих нитках «Северного потока» прекратились Фото: REUTERS

Давление в обеих нитках газопровода «Северный поток» стабилизировалось, утечки газа прекратились, заявил российский холдинг «Газпром».

«Давление в нитке А газопровода «Северный поток – 2» и обеих нитках газопровода «Северный поток – 1» после разрывов стабилизировалось, утечки газа прекратились», – сказано в Telegram-канале компании.

В настоящее время работы по снижению давления в нитке B «Северного потока – 2» продолжаются – «Газпром» откачивает находящийся в трубе газ. Как отметили в холдинге, это позволит безопасно провести обследование целостности нитки и снизить потенциальные экологические риски при возможных утечках газа.

Как писал сайт KP.RU, вечером 26 сентября диспетчеры центра управления «Северного потока» зафиксировали падение давления на обеих нитках газопровода, также сообщалось о ЧП с падением давления на «Северном потоке-2».

Между тем Служба безопасности Швеции назвала инциденты на газопроводах грубой диверсией и допустила участие в них «иностранных сил».

ФСБ России возбудила дело о международном терроризме из-за повреждений на «Северных потоках».