Британская разведка обеспокоена, что Китай нанимает их бывших военных летчиков Фото: Михаил ФРОЛОВ

Разведка Великобритании выражает обеспокоенность тем, что Пекин нанимает их бывших военных летчиков, предлагая солидную годовую зарплату в размере примерно 240 000 фунтов стерлингов

Как сообщает New York Times, Пекин завербовал до 30 отставных британских летчиков, что побудило военную разведку Великобритании объявить «предупреждение об угрозе».

«Мы предпринимаем решительные шаги, чтобы пресечь китайские схемы вербовки, пытающиеся направить на службу бывших пилотов вооруженных сил Великобритании и обучать армию Китая», - приводит издание слова представителя министерства обороны Соединенного Королевства.

Тем не менее, как отмечается, у Великобритании связаны руки, поскольку вербовка не нарушает ни одного из существующих законов.

Напомним, накануне в Коммунистической партии Китая (КПК) заявили, что Пекин не исключает применения силы в решении тайваньского вопроса, однако отметили, что это коснется только сторонников независимости и вмешательства извне.