Китай не исключает применения силы в решении тайваньского вопроса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пекин не исключает применения силы в решении тайваньского вопроса, однако только в отношении сторонников независимости и вмешательства извне. Такое заявление в субботу, 15 октября, сделал представитель Коммунистической партии Китая (КПК).

«Мы не обещаем отказаться от применения силы и оставляем за собой возможность принятия всех необходимых мер, которые будут направлены против вмешательства внешних сил и крайне малого количества сепаратистских сил, выступающих за независимость Тайваня», - заявил официальный представитель 20-го съезда КПК Сунь Ели.

Напомним, в конце августа этого года военные Тайваня впервые открыли огонь по китайским беспилотникам, которые оказались недалеко от острова Цзиньмэнь. На следующий день, Вооруженные силы острова вновь открыли огонь по трем китайским дронам, которые снова оказались рядом с островом архипелага Цзиньмэнь, а 1 сентября 2022 года, ВС уже сбили беспилотник над островами Цзиньмэнь.