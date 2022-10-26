Суперсервисом для индивидуального жилищного строительства от ДОМ.РФ воспользовались более 70 тысяч россиян

Разработчики анонсировали появление новых функций портала Фото: Shutterstock

Посетители суперсервиса Строим.дом.рф чаще всего запрашивают персональные рекомендации по строительству дома, информацию о подрядчиках и типовых проектах. Функциями портала воспользовались более 70 тысяч жителей России. Сайт запустил ДОМ.РФ в мае 2022 года.

Суперсервис — это ресурс, на котором собраны одновременно множество функций и информации, которая может понадобиться конкретной группе пользователей. Так Строим.дом.рф создан в рамках цифровизации строительной отрасли. Портал нацелен на развитие в России индивидуального жилищного строительства — ИЖС. Пользователь платформы может выбрать подходящую ипотечную программу — к ресурсу подключилось десять ведущих банков страны, — искать подрядчиков для строительства дома, выбрать типовой проект. И все на одном сайте.

— В условия повышенного спроса на частное домостроение разработанный и запущенный ДОМ.РФ онлайн-сервис дает возможность гражданам подобрать оптимальный для себя проект жилья, упрощает их взаимодействие с подрядчиками и банками. Часто людям просто не хватает информации об алгоритме действий при строительстве дома. Поэтому популярны персональные консультации на нашей платформе — этим функционалом воспользовались уже более 5000 человек, — прокомментировал директор ЕИСЖС Александр Лукьянов.

В настоящий момент на портале «Строим дом» опубликованы 746 проектов индивидуальных жилых домов. Есть данные о 117 проверенных подрядчиках со всей страны. Функциями суперсервиса могут пользоваться поставщики стройматериалов. Для удобства пользователей на портале есть ипотечный калькулятор, который также учитывает федеральные меры господдержки — программы льготной ипотеки.

Суперсервис будет развиваться. Среди опций появится возможность приобрести участок под застройку, заказать изыскательные работы, оформить ввод дома в эксплуатацию. Через него можно будет получить госуслуги: поставить недвижимость на кадастровый учет и зарегистрировать права на жилье. Для этого портал будет интегрирован с информационными системами Росреестра, Главгосэкспертизы, а также порталом «Госуслуг». В планах ДОМ.РФ разработать аналогичный суперсервис для многоквартирного строительства.