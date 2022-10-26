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Недвижимость26 октября 2022 8:48

Суперсервисом для индивидуального жилищного строительства от ДОМ.РФ воспользовались более 70 тысяч россиян

Разработчики анонсировали появление новых функций портала
Разработчики анонсировали появление новых функций портала

Разработчики анонсировали появление новых функций портала

Фото: Shutterstock

Посетители суперсервиса Строим.дом.рф чаще всего запрашивают персональные рекомендации по строительству дома, информацию о подрядчиках и типовых проектах. Функциями портала воспользовались более 70 тысяч жителей России. Сайт запустил ДОМ.РФ в мае 2022 года.

Суперсервис — это ресурс, на котором собраны одновременно множество функций и информации, которая может понадобиться конкретной группе пользователей. Так Строим.дом.рф создан в рамках цифровизации строительной отрасли. Портал нацелен на развитие в России индивидуального жилищного строительства — ИЖС. Пользователь платформы может выбрать подходящую ипотечную программу — к ресурсу подключилось десять ведущих банков страны, — искать подрядчиков для строительства дома, выбрать типовой проект. И все на одном сайте.

— В условия повышенного спроса на частное домостроение разработанный и запущенный ДОМ.РФ онлайн-сервис дает возможность гражданам подобрать оптимальный для себя проект жилья, упрощает их взаимодействие с подрядчиками и банками. Часто людям просто не хватает информации об алгоритме действий при строительстве дома. Поэтому популярны персональные консультации на нашей платформе — этим функционалом воспользовались уже более 5000 человек, — прокомментировал директор ЕИСЖС Александр Лукьянов.

В настоящий момент на портале «Строим дом» опубликованы 746 проектов индивидуальных жилых домов. Есть данные о 117 проверенных подрядчиках со всей страны. Функциями суперсервиса могут пользоваться поставщики стройматериалов. Для удобства пользователей на портале есть ипотечный калькулятор, который также учитывает федеральные меры господдержки — программы льготной ипотеки.

Суперсервис будет развиваться. Среди опций появится возможность приобрести участок под застройку, заказать изыскательные работы, оформить ввод дома в эксплуатацию. Через него можно будет получить госуслуги: поставить недвижимость на кадастровый учет и зарегистрировать права на жилье. Для этого портал будет интегрирован с информационными системами Росреестра, Главгосэкспертизы, а также порталом «Госуслуг». В планах ДОМ.РФ разработать аналогичный суперсервис для многоквартирного строительства.