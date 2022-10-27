Песков заявил, что Украина отказалась от переговоров с Россией по указу США

Дмитрий Песков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украина отказалась от переговоров с Россией по указу США, это совершенно очевидно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее глава Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало заявил, что якобы президент России Владимир Путин просил передать Владимиру Зеленскому сообщение о его готовности к переговорам.

"При этом, президент подчеркнул, что, ну очевидно, что такое нежелание вести переговоры и отказ от уже согласованных пониманий произошел явно по указу. По указу Вашингтона, это совершенно очевидно", - заявил Песков представителям СМИ.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 27 октября 2022 года можно прочитать здесь.