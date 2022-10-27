Военная спецоперация на Украине 27 октября 2022: прямая онлайн-трансляция Фото: Дмитрий СТЕШИН

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 27 октября 2022 года.

Украинские боевики и зарубежные наемники учинили в городе Запорожье разбой и насилие, они не заинтересованы в сохранении городской инфраструктуры, потому что знают, что покинут его, заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

России известно о намерении Украины применить «грязную бомбу», заявил президент РФ Владимир Путин. Как отметил российский лидер, Соединенные Штаты накачивают Украину тяжелым вооружением, однако игнорируют заявления Киева о желании иметь собственное ядерное оружие.

Вооруженные силы России отразили все попытки наступления украинских войск в Луганской народной республике и Херсонской области, рассказали в Министерстве обороны РФ. В результате отражения наступлений в ЛНР Вооруженные силы Украины потеряли более 160 человек, пять танков, девять боевых бронированных машин и десять пикапов.

В районе населенного пункта Приколотное Харьковской области уничтожен узел связи украинской группировки войск. В районе города Днепропетровска уничтожено нефтехранилище, с которого осуществлялось снабжение дизельным топливом группировки войск в Донбассе