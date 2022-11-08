Трамп пообещал сделать "очень большое" объявление во Флориде 15 ноября 2022 года

Дональд Трамп Фото: REUTERS

Бывший президент США Дональд Трамп пообещал сделать "очень большое" объявление во Флориде. Об этом он сообщил в ходе своего выступления на митинге в прошедший понедельник, 7 ноября, в штате Огайо.

"Я планирую сделать очень большое объявление во вторник 15 ноября в Мар-о-Лаго в Палм-Бич Флорида", - уточнил он.

Ранее CNN cо ссылкой на разные источники сообщал, что Трамп "активно обсуждает" возможность официального объявления об участии в выборах 2024-го года на митинге своих сторонников в понедельник.

Также ранее Трамп усомнился, что США могут просуществовать еще два года под руководством Байдена. Бывший американский лидер резко раскритиковал нынешнего главу государства. В эфире телеканала C-SPAN Трамп дал понять, что считает действующего американского лидера Джо Байдена крайне неудачным политиком и виновником многих проблем Соединенных Штатов.

Напомним в США сегодня, 8 ноября 2022 года, начинаются промежуточные выборы в конгресс. Они определят не только политическую повестку развития государства на ближайшие два года, но и ответят на вопрос, получится ли у Джо Байдена избежать импичмента и снова побороться за президентское кресло в 2024-м году.