Трамп усомнился, что США могут просуществовать еще два года под руководством Байдена

Экс-президент США Трамп выступил с крайне важным публичным заявлением Фото: REUTERS

Бывший президент США Дональд Трамп усомнился в том, что его страна сможет просуществовать еще два года. В эфире телеканала C-SPAN Трамп дал понять, что считает действующего американского лидера Джо Байдена крайне неудачным политиком и виновником многих проблем Соединенных Штатов.

"Эта страна — я не знаю, сможет ли она просуществовать ещё два года. Вот что происходит с ней", - сообщил Трамп в ходе своего большого выступления в Пенсильвании.

Ранее в западной прессе фактически одновременно начали появляться сообщения о том, что Трамп якобы собирается публично объявить о принятом им решении выдвигаться в президенты США на всеобщих выборах главы государства в 2024 году.

Предполагается, что соперником Трампа станет нынешний американский президент Джо Байден, выдвижение в президенты США других кандидатов от американской Демократической партии на сегодняшний день в политическом и экспертном сообществе пока никак не обсуждается.