Reuters: 20 тысяч тонн российских удобрений разблокируют в порту Роттердама

Нидерланды разблокируют 20 тысяч тысяч удобрений из РФ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правительство Нидерландов приняло решение о разблокировке 20 тысяч тонн российских удобрений, предназначавшихся для Малави и застрявших в порту Роттердама из-за жестких экономических санкций против РФ.

Как сообщает информагентство Reuters, удобрения будут разблокированы уже в самое ближайшее время. По информации министерства иностранных дел Нидерландов, соответствующее решение было принято властями европейского государства по согласованию с руководством Организации объединенных наций (ООН).

Отмечается также, что после того, как удобрения будут разблокированы, их планируется доставить в одну из беднейших африканских стран (по предварительным данным, речь идет о Малави).

В руководстве ООН (в том числе, на уровне генерального секретаря организации Антониу Гутерриша) ранее официально заявляли о том, что миру сейчас крайне необходимы удобрения из РФ, поэтому их необходимо вывести из-под санкций хотя бы временно.