В Москве суд арестовал замглавы комитета Торгово-промышленной палаты по делу о мошенничестве Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Москве 11 ноября Басманный суд арестовал заместителя председателя комитета Торгово-промышленной палаты (ТПП) по природопользованию и экологии Сергея Чернина по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

- Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Чернину ... меру пресечения в виде содержания под стражей до 10 января 2023 года, - пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Также уточняется, что по данному делу проходят еще два человека - гендиректор "Газопроекта" Дмитрий Сучков и гендиректор ООО "ГЭС-экотехнологии" Валерий Меркулов.

Ранее сообщалось, что в октябре этого года Басманный суд Москвы принял решение об аресте начальника контрольно-ревизионного управления МЧС России Владимира Репина, который обвиняется в получении взятки. Теперь он заключен под стражу до 17 декабря 2022 года. Кроме того, арестованы двое его сообщников.