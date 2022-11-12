Обломки шаттла «Челленджер» обнаружены у побережья Флориды спустя почти 30 лет после катастрофы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В NASA сообщили, что дайверами обнаружили на дне Атлантического океана около побережья Флориды шестиметровый объект, который представляет собой часть американского космического шаттла «Челленджер». Об этом говорится на сайте ведомства.

«Челленджер» потерпел крушение над Атлантическим океаном в январе 1986 года. Шаттл взорвался спустя 73 секунды после старта, в результате чего погибли члены команды. Причиной катастрофы стало повреждение уплотнительного кольца ускорителя при старте, что привело к взрыву топливного бака. На тот момент крушение «Челленджер» стало крупнейшей катастрофой для космической программы США.

Как сообщается, затонувшая часть шаттла найдена подводной съемочной группой, которая искала обломки самолета периода Второй мировой войны для съемок документального фильма. Дайверам найденный объект показался современным, поскольку недалеко происходит запуск космических кораблей, они решили связаться с NASA.

На данный момент в NASA рассматривают вопрос о том, какие действия могут предпринять в отношении находки.