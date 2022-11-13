Глава Минфина Великобритании списал на Россию ответственность за рецессию в королевстве Фото: REUTERS

Глава Минфина Великобритании Джереми Хант считает, что Россия создала в мире ситуацию, которая спровоцировала рецессию в соединенном королевстве. Об этом чиновник заявил в интервью газете The Sunday Times.

Руководитель ведомства убежден, что в основном именно из-за действий РФ на Украине его страна "лишилась стабильности".

- Это рецессия с маркировкой "сделано в России", и нам необходимо восстановить стабильность, чтобы сделать первый шаг к росту, - сказал глава британского Минфина.

Хант также отмечает, что нормализировать экономическую ситуацию в стране можно будет в том случае, если правительство вместе с Банком Англии смогут взять под контроль инфляцию.

Согласно последним данным, в Великобритании продуктовая инфляция достигла рекордных 14,7%, что связано с ростом цен на энергоресурсы и затратами на оплату труда. Данный показатель, по мнению экспертов, стал самым высоким с 2008 года.