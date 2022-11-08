В Великобритании продуктовая инфляция достигла рекордных 14,7%, что связано с ростом цен на энергоресурсы и затратами на оплату труда Фото: Shutterstock

В Великобритании продуктовая инфляция достигла рекордных 14,7%, что связано с ростом цен на энергоресурсы и затратами на оплату труда, об этом сообщили в издании Evening Standard, ссылаясь на данные исследования консалтинговой компании Kantar.

Газета отмечает, что данный показатель стал самым высоким с 2008 года, когда компания стала отслеживать изменение цен на продукты.

«Потребители столкнутся с ростом их годового продуктового счета на 682 фунта, если продолжат покупать те же товары. Чуть более четверти всех (британских) домохозяйств говорят, что в настоящее время испытывают финансовые трудности, (этот показатель) вдвое больше, чем в ноябре прошлого года», - так прокомментировал исследование глава отдела розничной торговли и потребительского поведения Kantar Фрейзер Маккевитт.

Издание приводит данные Бюро национальной статистики Великобритании, в сравнении с прошлым годом больше всего подорожали молоко - на 34,5%, масло - 27,9%, яйца - 23,2% и сыр - на 21,6%.

Как отмечает газета, из-за роста цен на продукты большинство британцев стали выбирать недорогие супермаркеты.