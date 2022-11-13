Активист подполья заявил, что удар по Николаеву поразил казармы ВСУ, оборудованные в школе Фото: REUTERS

Активист николаевского подполья сообщил, что казармы украинских войск, оборудованные в здании одной из школ Николаева, были поражены российским ударом.

По его словам, это произошло 1 ноября.

- Военные ноют по поводу прилетов в здание гимназии. По нашим данным, там находилось большое количество нацистов, и эти данные мы отправляли куда следует. В результате накрыло всех, - заявил активист РИА Новости.

Источник также пояснил, что речь идет о Первой украинской гимназии им. Николая Аркаса.

Накануне члены подполья в Николаеве назвали несколько адресов, где от российских ударов прячутся сотрудники городского управления СБУ. Кроме того, члены подполья определили место, где глава областной военной администрации Виталий Ким снимает свои видео для публикации в социальных сетях.