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НовостиПолитика10 ноября 2022 5:23

Подполье Николаева раскрыло адреса, где СБУ скрывается от российских ударов

РИА Новости: Подполье Николаева раскрыло адреса, где СБУ скрывается от российских ударов
Елизавета КУЗНЕЦОВА

Члены подполья в Николаеве назвали несколько адресов, где от российских ударов прячутся сотрудники городского управления Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом в четверг, 10 ноября, РИА Новости рассказал один из таких подпольщиков.

«На улице Адмиральская, д. 18 находятся сотрудники, которые занимаются прослушкой и вскрытием телефонов. На Пушкинской, 1А находится «наружка» - бродят по улицам, следят за людьми», - заявил участник подполья.

Кроме того, члены подполья определили место, где глава областной военной администрации Виталий Ким снимает свои видео для публикации в социальных сетях.

«Мне шепнули, что он снимает свои видосы в Центре занятости на улице Никольской, 68 со стороны Шнеерсона. А возле ЖК "Адмирал" паркует свой транспорт», - заявил подпольщик.

Собеседник агентства также поделился фото этих зданий и изображениями с Google-карт, по которым можно найти все адреса.