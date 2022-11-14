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НовостиПолитика14 ноября 2022 3:59

Замглавы МИД Грушко назвал нерациональной идею вступления Украины в НАТО

Дипломат заявил, что расширение альянса не способствует укреплению его безопасности
Мария ПАВЛОВА
В МИД России прокомментировали идею вступления Украины в НАТО.

В МИД России прокомментировали идею вступления Украины в НАТО.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Вступление Украины в НАТО является нерациональным решением прежде всего для самого Североатлантического альянса. Об этом заявил РИА Новости заместитель главы российского МИД Александр Грушко.

Дипломат назвал «нерациональным» поведение Запада, который допускает возможность принятия Украины и Грузии в НАТО при соблюдении определенных условий.

По словам Александра Грушко, расширение Североатлантического альянса не способствует укреплению его безопасности.

«Принятие Финляндии и Швеции ухудшает безопасность НАТО, потому что создается линия соприкосновения более 1200 километров с Россией, которая объявлена НАТО главным противником и угрозой самому альянсу», - цитирует агентство Александра Грушко.

Тем временем издание Newsweek назвало просьбу Зеленского о принятии Украины в НАТО «худшей идеей».

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подписании Украиной заявки на вступление в НАТО в ускоренном порядке 30 сентября.