Зеленский сообщил о подписании Украиной заявки на вступление в НАТО в ускоренном порядке

Владимир Зеленский сделал важное громкое заявление о возможном вступлении Украины в НАТО Фото: REUTERS

Украина подписывает заявку на вступление в ускоренном порядке в НАТО. С соответствующим заявлением выступил украинский президент Владимир Зеленский.

По словам Зеленского, заявка на вступление Украины в НАТО будет подписана 30 сентября нынешнего года. Он рассчитывает на то, что альянс оперативно рассмотрит данную заявку и примет решение одобрить ее. Зеленский считает, что подобный шаг является крайне необходимым в текущей ситуации.

Информацию о подаче Украиной заявки на вступление в число стран-членов НАТО подтвердили и в офисе украинского лидера.

Ранее генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг анонсировал заседание, которое должно пройти 30 сентября 2022 года в 19:00 по московскому времени. Чему будет посвящено данное заседание, неизвестно, однако не исключено, что громкое заявление Зеленского может быть напрямую связано с данным мероприятием.