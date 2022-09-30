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Политика30 сентября 2022 14:06

Зеленский сообщил о подписании Украиной заявки на вступление в НАТО в ускоренном порядке

Готов ли Североатлантический альянс принять Киев в свои ряды, президент Украины не уточнил
Александр КИСЛОВ
Владимир Зеленский сделал важное громкое заявление о возможном вступлении Украины в НАТО

Владимир Зеленский сделал важное громкое заявление о возможном вступлении Украины в НАТО

Фото: REUTERS

Украина подписывает заявку на вступление в ускоренном порядке в НАТО. С соответствующим заявлением выступил украинский президент Владимир Зеленский.

По словам Зеленского, заявка на вступление Украины в НАТО будет подписана 30 сентября нынешнего года. Он рассчитывает на то, что альянс оперативно рассмотрит данную заявку и примет решение одобрить ее. Зеленский считает, что подобный шаг является крайне необходимым в текущей ситуации.

Информацию о подаче Украиной заявки на вступление в число стран-членов НАТО подтвердили и в офисе украинского лидера.

Ранее генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг анонсировал заседание, которое должно пройти 30 сентября 2022 года в 19:00 по московскому времени. Чему будет посвящено данное заседание, неизвестно, однако не исключено, что громкое заявление Зеленского может быть напрямую связано с данным мероприятием.