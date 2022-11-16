Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЗдоровье15 ноября 2022 21:53

Эндокринолог Попович посоветовал ежедневно гулять, чтобы избежать развития сахарного диабета

Также эксперт посоветовала следить за питанием
София ГОНЧАРОВА
Эндокринолог Попович посоветовал ежедневно гулять, чтобы избежать развития сахарного диабета

Эндокринолог Попович посоветовал ежедневно гулять, чтобы избежать развития сахарного диабета

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Врач-эндокринолог Анастасия Попович рассказала россиянам о том, как можно минимизировать риски развития сахарного диабета.

По ее словам, в идеале, следует соблюдать всего несколько правил. Первое, что нужно сделать, - избавиться от избыточного веса. Об этом пишет Газета.Ru.

- Потеря всего 5-10% веса поможет предотвратить диабет тем, у кого индекс массы тела приближается к 30, - отметила Попович.

Также доктор посоветовала тщательнее следить за питанием, но при этом не зацикливаться на калориях. Если даже съели лишнего - сожгите калории физическими нагрузками.

- Чаще выбирайте некрахмалистые овощи: перец, грибы, брокколи, шпинат. Добавляйте в рацион фрукты и цельнозерновые продукты, - объяснила врач.

Среди прочих правил - необходимость следить за давлением, отказ от курения и физическая активность. Кстати, что касается спорта, то остаточным, по словам специалиста, будут 30 минут движения в день пять раз в неделю.

- Выбирайте занятия средней интенсивности... Людям старше 60 я бы рекомендовала ходьбу или плавание, людям младше - пилатес 3 раза в неделю и прогулки, - рассказала специалсит.

Ранее "Свободная пресса" сообщала, что если вовремя распознать преддиабет и начать незамедлительно действовать, то опасную болезнь можно не только отсрочить, но и предотвратить. Как объяснила академик РАН Марина Шестакова, самое главное правильно писаться, следить за весом и помнить про физическую активность.