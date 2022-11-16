Эндокринолог Попович посоветовал ежедневно гулять, чтобы избежать развития сахарного диабета Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Врач-эндокринолог Анастасия Попович рассказала россиянам о том, как можно минимизировать риски развития сахарного диабета.

По ее словам, в идеале, следует соблюдать всего несколько правил. Первое, что нужно сделать, - избавиться от избыточного веса. Об этом пишет Газета.Ru.

- Потеря всего 5-10% веса поможет предотвратить диабет тем, у кого индекс массы тела приближается к 30, - отметила Попович.

Также доктор посоветовала тщательнее следить за питанием, но при этом не зацикливаться на калориях. Если даже съели лишнего - сожгите калории физическими нагрузками.

- Чаще выбирайте некрахмалистые овощи: перец, грибы, брокколи, шпинат. Добавляйте в рацион фрукты и цельнозерновые продукты, - объяснила врач.

Среди прочих правил - необходимость следить за давлением, отказ от курения и физическая активность. Кстати, что касается спорта, то остаточным, по словам специалиста, будут 30 минут движения в день пять раз в неделю.

- Выбирайте занятия средней интенсивности... Людям старше 60 я бы рекомендовала ходьбу или плавание, людям младше - пилатес 3 раза в неделю и прогулки, - рассказала специалсит.

Ранее "Свободная пресса" сообщала, что если вовремя распознать преддиабет и начать незамедлительно действовать, то опасную болезнь можно не только отсрочить, но и предотвратить. Как объяснила академик РАН Марина Шестакова, самое главное правильно писаться, следить за весом и помнить про физическую активность.