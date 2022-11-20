В Юрмале осквернили захоронение советских солдат Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В латвийском городе Юрмала неизвестные похитили 16 мемориальных плит, которые стояли на кладбище, где захоронены советские солдаты.

Как передает Telegram-канал РЕН ТВ, инцидент произошел на воинском братском кладбище в районе Булдури. Мемориальные плиты пропали вечером в минувшую субботу, 19 ноября. Об факте осквернения захоронения сообщили в правоохранительные органы.

По данным сайта «Русские мемориалы в Латвии», на кладбище в Булдури похоронены 96 советских солдат, погибших в 1944 - 1945 годах. Ранее на мемориальной стене ни раз появлялись надписи, оставленные вандалами.

Напомним, в начала ноября появилось сообщение о том, что в Латвии снесли памятник советским солдатам-освободителям Резекне «Алеша». Незадолго до этого появилось сообщение о том, что памятники советским воинам, погибшим во время Великой Отечественной, демонтируют в двух литовских городах. Речь шла о городах Кедайняй и Шета.