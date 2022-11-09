В Латвии снесли памятник советским солдатам-освободителям Резекне "Алеша" Фото: REUTERS

В Латвии снесли монумент советским солдатам-освободителям Резекне, это последний большой памятник Красной Армии в республике, сообщил сегодня, 9 ноября, портал Baltnews.

"Алешу" снесли в Резекне... Он был последним крупным монументом советским солдатам в Латвии", - уточняется в сообщении, опубликованном в Telegram-канале портала.

Памятник установили в 1976 году в честь красноармейцев, погибших в ходе освобождения города в годы Второй мировой войны. Его создателями были скульпторы Отто Калейс и Оярс Силиньш, в народе памятник известен под названием "Алеша".

При этом мэр Резекне Барташевич назвал снос этого монумента “варварством и актом вандализма”.

Ранее сообщалось, что памятники советским воинам, погибшим во время Великой Отечественной, демонтируют в двух литовских городах. Речь шла о городах Кедайняй и Шета, об этом передавало национальное радио LRT. Уточнялось, что в Кедайняй и его окрестностях, куда входит и населенный пункт Шета, осталось всего две скульптурных композиции на захоронениях советских воинов.