Европейские компании нарастили закупки российского дизельного топлива перед введением эмбарго на импорт Фото: REUTERS

Европейские трейдеры увеличили закупки дизельного топлива из России перед вступлением в силу эмбарго на импорт российских нефтепродуктов, рассказали аналитики.

Как рассказала Reuters, старший аналитик компании Vortexa Памела Мангер, загрузка хранилищ в регионе Амстердам – Роттердам – Антверпен с начал ноября выросла на 126% по сравнению с октябрем – 215 тысяч баррелей в сутки. По информации компании Refinitiv, в этом месяце дизельное топливо из России составило 44% от общего объема импорта в Европу, а в октябре – 39%.

Отмечается, что, несмотря на заявления о сокращении от энергозависимости от России, РФ по-прежнему является крупнейшим поставщиком топлива в Европу, так как импорт российских нефтепродуктов самый выгодный. Для его замены Евросоюзу потребуется около 500-600 тысяч баррелей в день, их ЕС будет закупать в США, Индии и на Ближнем Востоке, говорится в сообщении.

Эмбарго на импорт нефтепродуктов из России начнет действовать с 5 февраля 2023. Как писал сайт KP.Ru, власти России ведут подготовку к грядущесу запрету со стороны Евросоюза на поставку энергоносителей, в частности, нефти.