Россия ведет подготовку к эмбарго ЕС на поставку нефти Фото: REUTERS

Власти России ведут подготовку к грядущему эмбарго со стороны Евросоюза на поставку энергоносителей и, в частности, нефти. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак во время выступления на Российской энергетической неделе. В ходе подготовки реализуется ряд проектов по переориентации энергоресурсов на восток.

"Мы, безусловно, понимаем и готовимся к той ситуации, которая будет, начиная с декабря месяца, эмбарго на поставку энергоресурсов. В первую очередь нефти, с декабря, и нефтепродуктов - с февраля. Для этого мы реализуем ряд проектов по переориентации наших энергетических ресурсов на Восток, в страны Азиатско-Тихоокеанского региона", - сказал Новак.

По его словам, власти рассчитывают на сохранение экспортных тенденций, "несмотря на все сложности и трудности". Россия будет и дальше крупным ведущим энергетическом экспортером для потребителей, считает Новак.

Во время выступления вице-премьер также заявил, что идея создания в Турции хаба для экспорта российских энергоносителей выглядит перспективной. В настоящее время рассматривается возможность строительства дополнительных ниток газопровода «Турецкий поток», уточнил он.