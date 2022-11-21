Минкультуры РФ отзывает уже выданные прокатные удостоверения у фильмов, нарушающих закон о пропаганде ЛГБТ Фото: "КП" Архив

Министерство культуры РФ отзывает ранее выданные прокатные удостоверения у фильмов, нарушавших закон, который устанавливает запрет пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. Об этом сообщила заместитель главы ведомства Надежда Преподобная.

Замминистра заявила, что Россия не будет давать прокатное удостоверение фильмам с пропагандой ЛГБТ, или будет отзывать, если речь идет о том, что удостоверение уже было выдано. «Мы много уже отзываем, эта работа ведется, просто мы ее не выпячиваем», - отметила она в ходе заседания комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи, на котором обсуждали подготовленный ко второму чтению проект закона о запрете пропаганды ЛГБТ.

«Мы так или иначе при отборе проектов получаем полное содержание о том, что там будет внутри. Соответственно, таким проектам будет отказываться», - отметила она.

Напомним, в конце октября этого года Государственная дума РФ единогласно приняла в первом чтении проект закона о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений в России, в том числе в интернете, СМИ, а также рекламе, литературе и кино.