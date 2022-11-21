Премьера Испании подняли на смех за призыв к Путину прекратить спецоперацию Фото: Евгения ГУСЕВА

Испанцы иронично оценили заявление премьера Испании Педро Санчеса, который потребовал от президента России Владимира Путина прекратить спецоперацию на Украине.

Интернет-пользователи раскритиковали испанского политика, который выступил с "ультиматумом" к РФ на сессии Парламентской ассамблеи НАТО, и обвинили его в лицемерии из-за этого заявления.

"Именно такие высказывания по типу "оставьте Украину в покое" и привели Европу к текущему положению дел", - выразил свое мнение один из пользователей.

"Вы втянули Испанию в хаос ради своих интересов и привели страну к краху", - отметил другой.

"Прекратите выставлять себя на всеобщее посмешище", - написал еще один комментатор.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. При этом украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что никакого “Минска-3” между Россией и Украиной не будет. Он выдвинул ряд требований, которые, по его словам, позволят прекратить конфликт “справедливо, на основе Устава ООН и международного права”.

Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 21 ноября 2022 года публикует сайт KP.RU.