Зеленский заявил, что никакого “Минска-3” между Россией и Украиной не будет

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Между Россией и Украиной не будет третьего минского соглашения, Киеву нужны новые и эффективные гарантии безопасности. Об этом сегодня, 15 ноября, заявил в видеообращении на саммите G20 украинский лидер Владимир Зеленский, сообщает Reuters.

При этом Зеленский выдвинул ряд требований, которые, по его словам, позволят прекратить конфликт “справедливо, на основе Устава ООН и международного права”. В первую очередь, глава Украины призвал к восстановлению “радиационной безопасности” в отношении Запорожской АЭС, введению ценовых ограничений на российские энергоресурсы и расширении инициативы по экспорту зерна.

Ранее американский генерал Марк Милли заявил о невозможности победы Украины, он также отметил, предстоящая зима открывает возможности для начала переговоров с Россией. Главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный ответил на это, что Украина "не примет никаких переговоров", если РФ не оставит все занятые территории.

Также ранее издание Politico сообщало, что заявление генерала Пентагона Милли о переговорах с Россией разгневало власти Украины.