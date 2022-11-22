Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика22 ноября 2022 10:19

Песков подтвердил подготовку встречи Путина с семьями мобилизованных

Глава государства часто проводит такие встречи, они не все публичные, отметил пресс-секретарь президента
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Песков подтвердил подготовку встречи Путина с семьями мобилизованных

Песков подтвердил подготовку встречи Путина с семьями мобилизованных

Фото: REUTERS

Встреча президента России Владимира Путина с семьями мобилизованных военнослужащих готовится, она может состояться на этой неделе сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Действительно, такая встреча планируется. Она должна стать одной из встреч в плане тех контактов, о которых ранее упоминали. Но с другой стороны, вы знаете, что президент часто проводит такие встречи, они не все публичные. В любом случае президент получает из первых рук информацию о реальном положении дел», – сказал пресс-секретарь главы государства журналистам.

Как писал сайт KP.RU, Путин ранее заявил, что планирует лично встретиться с гражданами для того, чтобы обсудить, как обстоит ситуация с выплатой мобилизованным. Во время переговоров с главой Тверской области Игорем Руденей российский лидер сказал, что «тоже обязательно встретится с людьми и поговорит на этот счет, чтобы услышать их и иметь обратную связь.