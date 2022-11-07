Путин намерен лично обсудить с россиянами ситуацию с выплатами мобилизованным Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин заявил, что планирует лично встретиться с гражданами для того, чтобы обсудить, как обстоит ситуация с выплатой мобилизованным.

Тему поддержки мобилизованных глава государства обсудил на встрече с главой Тверской области Игорем Руденей. Как заявил российский лидер, он «тоже обязательно встретится с людьми и поговорит на этот счет, чтобы услышать их и иметь обратную связь.

Президент также попросил Руденю обобщить опыт Тверской области по поддержке мобилизованных и отметил важность сбора «массив материалов и вопросов, которые подлежат решению».

Как писал сайт KP.RU, на прошлой неделе Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 195 тысяч рублей мобилизованным и военнослужащим, проходящим службу по контракту с Министерством обороны России. Выплаты не получат призывники, которые замещают воинские должности курсантов военных профессиональных образовательных организаций и военных организаций высшего образования, находящихся в ведении Минобороны. Порядок осуществления выплат определит правительство России.