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НовостиВ мире22 ноября 2022 11:49

"Укрэнерго" сообщила о повреждениях почти на всех тепловых и гидроэлектростанциях на Украине

В компании заявили, что украинские ТЭС и ГЭС пострадали от ракетных ударов
Елизавета КУЗНЕЦОВА
"Укрэнерго" сообщила о повреждениях почти на всех тепловых и гидроэлектростанциях на Украине

"Укрэнерго" сообщила о повреждениях почти на всех тепловых и гидроэлектростанциях на Украине

Фото: REUTERS

На Украине почти не осталось тепловых и гидроэлектростанций, которые не имеют какие-либо повреждения. Такое заявление сделал глава правления национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.

«Практически вся тепловая и гидрогенерация, если мы говорим про большие электростанции, повреждена, пострадала от ракетных ударов», - заявил глава правления национальной энергетической компании, добавив, что после атак почти не осталось неповрежденных узловых подстанций «Укрэнерго».

Напомним, накануне глава Министерства внутренних дел Украины Денис Монастырский сказал, что в результате ракетных ударов было повреждено свыше 30 объектов инфраструктуры страны. Украинский президент Владимир Зеленский незадолго до этого объявил об аварийных отключениях электроэнергии. На данный момент во многих украинских регионах сообщают об отключении света.