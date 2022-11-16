Глава МВД Украины заявил о повреждении свыше 30 объектов инфраструктуры при ракетной атаке 15 ноября 2022 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский сообщил, что в минувший вторник, 15 ноября, в результате ракетных ударов было повреждено свыше 30 объектов инфраструктуры страны.

«Из-за масштабной ракетной атаки на Украину поражены более 30 объектов инфраструктуры», - заявил глава ведомства, отметив, что на данный момент на каждом из пострадавших объектов эксперты изучают повреждения, а также там будет проведена «оценка ущерба».

Напомним, днем ранее, 15 ноября, власти украинских городов заявили о взрывах. Заместитель главы президентского офиса Кирилл Тимошенко сообщил о повреждении около 15 энергетических объектов, а президент Украины Владимир Зеленский объявил об аварийных отключениях электроэнергии, которые произошли во многих городах и районах страны. По его словам, без электричества оставались около 10 млн украинцев. Позже глава Львовской области сказал о повреждении трех объектов критической инфраструктуры в его регионе.