ВОЗ планирует вскоре переименовать оспу обезьян

Всемирная организация здравоохранения готовится принять крайне знаковое решение Фото: REUTERS

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) намерена переименовать оспу обезьян в MPOX (Эм-пи-оу-экс). Ожидается, что данное решение будет принято уже в самое ближайшее время, сообщает американское издание Politico.

Поводом для подобного решения стало давление на организацию со стороны США.

Все дело в том, что власти США считают, что нынешнее название болезни звучит крайне неудачно и в рамках борьбы со стигматизацией (формирование негативного отношения к отдельному человеку или группе людей на основании каких-то особенностей) заболевание следует переименовать.

Следует также отметить тот факт, что в России первый случай заражения оспой обезьян был выявлен 12 июля нынешнего года. Известно, что заболевший вернулся в страну после поездки в Европу и обратился к врачу с характерной для оспы обезьян сыпью. Второй случай выявили 8 сентября в Санкт-Петербурге. Эпидемии оспы обезьян даже в небольших масштабах в РФ в итоге не произошло.

Оспа обезьян — достаточно редкое инфекционное заболевание животных и человека, характеризующееся лихорадкой, общей интоксикацией и появлением экзантемы. Вызывающий его возбудитель — вирус из семейства поксвирусов — близок генетически к вирусу натуральной оспы (оспы человека).