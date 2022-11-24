Бирюков: на Ленинском проспекте и Беломорской улице началась высадка крупномеров

Фото: Комплекс городского хозяйства

В столице продолжается озеленение видовых пространств и главных магистралей. Как сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков, всего в этом году высадят более 5 тысяч крупномеров.

«Осенняя высадка деревьев уже стартовала на Ленинском проспекте и Беломорской улице, - отметил заммэра. - Также они появятся на Каширском, Волоколамском, Щелковском и Аминьевском шоссе, улицах 800-летия Москвы, Наметкина, Обручева, Лобачевского, Олонецкая и Березовая аллея».

По его словам, растения в городе создают комфортную среду, служат для очистки воздуха и защиты от уличного шума и дорожной пыли.

«Среди пород выбираем те, которые дают густую листву, ветро- и морозоустойчивы», - уточнил Бирюков.

При этом важно, как подчеркнул заммэра, чтобы деревья хорошо адаптировались в условиях большого города. Как правило, их высаживают в заранее подготовленные посадочные ямы. Сюда укладывают плодородный грунт и дренажный слой для защиты корней от гниения и необходимой вентиляции.

КОНКРЕТНО

- На Беломорской улице от Ленинградского шоссе до Смольной улицы высадят липы и клены - всего более 70 крупномерных деревьев;

- На участке Ленинского проспекта от проезда Апакова до Университетского проспекта - более 380 крупномеров. Из них: более 300 вязов, свыше 30 декоративных яблонь разных сортов, 20 остролистных и красных кленов, порядка 10 красных дубов. Они появятся как на основном створе проспекта, так и в соседних скверах и на разделительной полосе.