Губернатор Оренбургской области Денис Паслер обсудил перспективы социально-экономического партнерства с «Газпром нефть»

В 2022 году при поддержке «Газпромнефть-Оренбурга» в селах и поселках нефтедобывающих районов модернизировали спортивную и образовательную инфраструктуру. Фото: Правительство Оренбургской области

Ремонты школ и больниц, строительство спортивных объектов и дорог - социальные инвестиции крупных компаний в территорию своего присутствия неоценимы для повышения качества жизни оренбуржцев. Совместные усилия бизнеса и власти - пример удачной синергии, направленной на процветание региона. Сотрудничество не одностороннее: чем более комфортные условия для работы обеспечиваются властью предприятиям, более открытый диалог ведется между бизнесом и руководством региона, тем больше и отдача.

На днях состоялась одна из таких встреч, где губернатор Оренбуржья Денис Паслер обсудил вопросы социально-экономического партнерства с предприятием «Газпром нефть».

– Группа компаний «Газпром нефть», в частности, «Газпромнефть-Оренбург», вносят весомый вклад в экономику Оренбургской области. Предприятие является одним из лидеров добычи углеводородного сырья в регионе, модернизирует технологические процессы, – отметил Денис Паслер.

Губернатор подчеркнул, что в рамках соглашения о социально-экономическом партнерстве компания вкладывает значительные ресурсы в развитие Оренбуржья. Денис Паслер выразил уверенность, что эффективное взаимодействие и реализация совместных проектов продолжится.

В рамках социально-экономических соглашений с регионом и муниципальными образованиями «Газпромнефть-Оренбург» реализует спортивные, образовательные, культурные и экологические программы. Компания проводит грантовый конкурс программы социальных инвестиций «Родные города». Так, в 2022 году при поддержке «Газпромнефть-Оренбурга» в селах и поселках нефтедобывающих районов модернизировали спортивную и образовательную инфраструктуру.