Читатели The Telegraph возмутились заявлением главы казначейства Британии Ханта о способе “победить Путина” Фото: REUTERS

Читатели издания The Telegraph резко отреагировали на предложение главы казначейства Британии Джереми Ханта, который призвал всех жителей экономить энергопотребление, чтобы "победить Владимира Путина".

Как отметили ряд пользователей, таким способом британское правительство стремится скрыть свою некомпетентность.

“Какая глупость! Лучший способ положить конец конфликту — это переговоры. Пытаться заставить людей экономить энергию, то есть мерзнуть посреди зимы, чтобы победить Путина... В общем, удачи…", — отметил читатель под ником Geoffrey Crouch.

"Как мило: экономьте, чтобы победить Путина. С чего начнем, с нового бассейна Риши или личного самолета Бориса?" — пошутил Even Stevens.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 23 ноября 2022 года публикует сайт KP.RU.