Байден планирует пройти плановый медосмотр до конца 2022 года

Джо Байден Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент США Джо Байден заявил, что до конца 2022-го года планирует закончить прохождение регулярного медосмотра.

"Часть моего медосмотра уже завершена, и я получу его полные итоги до конца года", - сказал журналистам Байден, на прошедшей неделе отпраздновавший свое 80-летие. Слова американского лидера приводит пресс-служба Белого дома.

"Вы считаете, мне это необходимо?", - шутливо спросил у журналистов президент США.

Ранее сайт KP.RU писал о пяти признаках деменции, которые можно найти у президента США. В частности, отмечалось, что старческую шаркающую походку Байдена его лечащий врач списывает на недавний перелом. Но д-р Сигел, являющийся профессором медицинского центра Нью-Йоркского университета, заявил: “Мне не нравится, что проблемы с походкой Байдена связывают с его сломанной ногой. Нарушения походки, особенно такие, как у Байдена, выражающиеся в укороченных, ассиметричных шагах, часто связаны с деменцией”.

Также ранее президент США напугал американцев очередной оговоркой. Он пообещал гражданам прислать самолетами 3,7 бутылки детского питания